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Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию: там выступят Губанова, Михара, Уно, Кагияма, Эгадзе, Хэ Ин Ли, Гиньяр и Фаббри

Гран-при по фигурному катанию-2023/24 6-й этап NHK Trophy Осака, Япония Расписание соревнований 24 ноября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 6:25 Женщины, короткая программа 8:15 Пары, короткая программа 10:15 Мужчины, короткая программа 13:00 25 ноября, суббота Танцы на льду, произвольный танец 5:50 Женщины, произвольная программа 7:50 Пары, произвольная программа 11:10 Мужчины, произвольная программа 13:30 26 ноября, воскресенье Показательные выступления 7:20 Участники Женщины: Нина Пинзарроне (Бельгия), Анастасия Губанова (Грузия), Леа Серна (Франция), Юна Аоки (Япония), Вакаба Хигучи (Япония), Маи Михара (Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ви Со Ен (Южная Корея), Линдсей ван Зундерт (Нидерланды), Линдси Торнгрен (США), Ава Мари Зиглер (США).

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