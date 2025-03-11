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Царьград

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Остались жена и дети: В Подмосковье во время атаки БПЛА погиб охранник

Остались жена и дети: В Подмосковье во время атаки БПЛА погиб охранник

Мужчине было 37 лет.Сотрудник "Мираторга" погиб во время атаки беспилотников на территории дистрибьютерского центра компании в Домодедово.

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