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Сборная России по футболу объявила финальный состав на предстоящие сборы

Сборная России по футболу объявила финальный состав на предстоящие сборы

Стал известен состав российской команды по футболу на осенние сборы, которые стартуют 21 сентября. Список игроков опубликовал РФС.

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