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Татар-информ

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iPhone 18 Pro Max поступил в продажу с 18 ограничениями для россиян

iPhone 18 Pro Max поступил в продажу с 18 ограничениями для россиян

Новый iPhone 18 Pro Max 18 сентября поступил в официальную продажу более чем в 65 странах. В тот же день первые устройства должны получить российские покупатели, оформившие предзаказы у отечественных ритейлеров.

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