У России может появиться новый стратегический ракетоносец. Как так получается, что в РФ легко совершенствуют уникальные двигатели стратегов?

58,3 тыс прочтений Оглавление Повторение истории «Шило» в советской авиации Вперед в небо История показывает, что наиболее эффективные в технологическом плане разработки создаются в периоды очень неспокойного времени.
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