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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Торрес о «Золотом мяче»: «Мне это не особо интересно. Я даже не знаю нынешних критериев – они постоянно меняются»

Фернандо Торрес высказался о борьбе за « Золотой мяч ». Бывший нападающий сборной Испании признался, что практически не следит за индивидуальной наградой, но назвал нескольких испанцев, которые, по его мнению, ее заслуживают.

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