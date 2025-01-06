В Канаде более девяти тысяч человек остались без света из-за шторма

Более девяти тысяч человек сидят по домам без света на востоке Канады. Проблемы с электроснабжением в атлантической провинции Ньюфаундленд и Лабрадор вызвал штормовой ветер, сообщают журналисты телеканала CTV.
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