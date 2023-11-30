Суд Петербурга арестовал начальника следственного отдела ГУ МВД РФ Шиховцова

Аким Воземчук

Полицию приводят к законности по всей стране.В регионе Юга России тоже идут следственные дела против коррупционеров в МВД.Читаю новости и натолкнулся на арест нескольких полицаев в Кабардино-Балкарии,у одного полковника нашли мелочь 50 миллионов ,другой срочно исчез подав заявление о увольнении.Давно пора навести порядок .