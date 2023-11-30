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Суд Петербурга арестовал начальника следственного отдела ГУ МВД РФ Шиховцова

Суд Петербурга арестовал начальника следственного отдела ГУ МВД РФ Шиховцова

Начальника следственного отдела ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву арестовали до 28 января 2024 года по обвинению в получении взятки.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Полицию приводят к законности по всей стране.В регионе Юга России тоже идут следственные дела против  коррупционеров  в МВД.Читаю новости  и натолкнулся на арест нескольких полицаев в Кабардино-Балкарии,у одного полковника нашли мелочь 50 миллионов ,другой срочно исчез подав заявление о увольнении.Давно пора  навести порядок .
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