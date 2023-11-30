Суд Петербурга арестовал начальника следственного отдела ГУ МВД РФ Шиховцова

Начальника следственного отдела ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву арестовали до 28 января 2024 года по обвинению в получении взятки.
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