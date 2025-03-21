Глава Пентагона и Трамп опровергли сообщения о секретном брифинге для Маска

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию о том, что ведомство намерено провести для предпринимателя Илона Маска секретный брифинг, посвящённый планам Вашингтона на случай возможных военных действий с Пекином.
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