Психологические трюки, помогающие расположить к себе любого собеседника

Запоминаем и используем в разговоре Как сходу понравиться малознакомому человеку, будь то кандидат в мужья или руководитель на новом месте работы? Казалось бы, все индивидуально и универсальной тактики не существует.
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