Хуберт Хуркач и Хамад Медьедович снялись с турнира ATP 250 в Эшториле, который пройдет на следующей неделе.
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