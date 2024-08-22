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Бесценные записи. «Пока не устанут вёсла и волны»

Бесценные записи. «Пока не устанут вёсла и волны»

Таким будет эпиграф к книге нашего современника Николая Лапсуя «Дневник рыбака». О подготовке уникального сборника рассказала его составитель, доктор исторических наук Елена Пушкарёва.

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