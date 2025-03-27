«Единство целей при разнообразии мнений – главный принцип успеха парламентской работы»

30 марта Госсовету РТ исполнится 30 лет. Накануне этого знакового события глава высшего представительного органа республики рассказал «Татар-информу» о важнейших законодательных решениях, во многом определивших облик современного Татарстана, о том, как пишутся законы и почему сегодня значительно возрастает роль парламентариев во всем мире.