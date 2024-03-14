Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

РИА Новости/Сергей Пятаков На 90-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина, сообщила в беседе с РИА Новости ее помощница Валентина Бурьянова.
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