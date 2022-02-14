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Чубайс рассказал о последствиях введения углеводородного налога для российский компаний

Чубайс рассказал о последствиях введения углеводородного налога для российский компаний

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что предприятия, ориентированные на экспорт, в будущем в любом случае будут платить налог за выбросы углеводорода.

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