Диетолог рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки

Пить слишком горячие напитки без всего также вредно.Кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что температура напитков не должна превышать 37 градусов, иначе они вполне могут спровоцировать микроожог слизистой, передает радио Sputnik.
Пить слишком горячие напитки без всего также вредно.Кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что температура напитков не должна превышать 37 градусов, иначе они вполне могут спровоцировать микроожог слизистой, передает радио Sputnik.
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