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Царьград

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В Самарской области на четыре дня отменят электрички до Абдулино

В Самарской области на четыре дня отменят электрички до Абдулино

Из-за ремонтных работ Куйбышевской железной дороги на участке Асекеево – Филипповка 10, 17, 19 и 21 октября отменяются пригородные поезда № 7594 Похвистнево – Абдулино и № 7593 Абдулино – Похвистнево.

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