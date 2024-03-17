Алькарас добыл волевую победу над Синнером и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Карлос Алькарас пробился в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Даниилом Медведевым. В ночь на 17 марта в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) прошел полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Карлос Алькарас встречался с Янником Синнером.
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