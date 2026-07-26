Почему Россия на карте выглядит намного больше, чем Африка, тогда как ее длина по долготе почти на 1000 км меньше Все знают, как выглядит Евразия и Россия на любой карте мира.
Почему Россия на карте выглядит намного больше, чем Африка, тогда как ее длина по долготе почти на 1000 км меньше
Комментарии
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Владимир Акулов
Какак можно во время войны подрывать авторитет нашей страны , доказывая , что Африка шире России ?! Африку можно легко разместить на ...лопате !
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1 м.
Владимир Акулов
Земля плоская !.... Постоянно врут эти ученые! Если бы Земля была шаром , она бы никогда не удержалась на хрустальной небесной тверди ! Обязательно закатилась бы куда - нибудь черту на кулички ! И с шара все люди слетели бы вниз , в черноту космоса ... Земля плоская , как стол! Поэтому Земля такая устойчивая... И все космонавты , летающие к космос , перед полётом дают подписку ... Что , мол , будет говорить везде , что * земля шар*...Хотя , на самом деле , земля похожа на гладильную доску , только очень широкую... Но самый Главный секрет в том , что внутри Земли есть раскаленный Ад... Где сидят и мучаются все бесы и грешники ! Раньше богословы ошибочно считали , что грешники под землей совсем не сплющены ! Но поскольку Земля плоская , грешников , попавших в Ад предварительно рогатые черти плющат на огромных мю-мезонных прессах ! Вот так в сплющенном состоянии грешники варятся в громадных котлах с раскаленной смолой... Бр-р-р- !!! Поэтому , пока живешь под солнцем , - не надо делать пакости людям , не надо грешить.
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
Зачем на космонавтов в открытом космосе надевают скафандры? В открытом космосе хоть и нет кислорода... Но там дышится легко... Из-за того , что все пространство там наполнено солнечной амброзией Рая ... Свет Рая проникает вниз через яркие дырки в небесной тверди... Которые ошибочно считают звездами...
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1 м.
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