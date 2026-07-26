Почему Россия на карте выглядит намного больше, чем Африка, тогда как ее длина по долготе почти на 1000 км меньше

Владимир Акулов

Земля плоская !.... Постоянно врут эти ученые! Если бы Земля была шаром , она бы никогда не удержалась на хрустальной небесной тверди ! Обязательно закатилась бы куда - нибудь черту на кулички ! И с шара все люди слетели бы вниз , в черноту космоса ... Земля плоская , как стол! Поэтому Земля такая устойчивая... И все космонавты , летающие к космос , перед полётом дают подписку ... Что , мол , будет говорить везде , что * земля шар*...Хотя , на самом деле , земля похожа на гладильную доску , только очень широкую... Но самый Главный секрет в том , что внутри Земли есть раскаленный Ад... Где сидят и мучаются все бесы и грешники ! Раньше богословы ошибочно считали , что грешники под землей совсем не сплющены ! Но поскольку Земля плоская , грешников , попавших в Ад предварительно рогатые черти плющат на огромных мю-мезонных прессах ! Вот так в сплющенном состоянии грешники варятся в громадных котлах с раскаленной смолой... Бр-р-р- !!! Поэтому , пока живешь под солнцем , - не надо делать пакости людям , не надо грешить.