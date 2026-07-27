Венедиктов: Вы чего?! Тайные переговоры РФ и ЕС не прекращаются уже третий год

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов высмеял ажиотаж, поднявшийся вокруг тайных переговоров в Баку, информацию о которых разгласил президент Азербаджана Ильхам Алиев.
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