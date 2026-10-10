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ГТРК Татарстан

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В Татарстане за 9 дней рейда по нелегальным мигрантам составили свыше 2 тысяч протоколов и возбудили более 170 уголовных дел

В Татарстане завершился девятидневный рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства.

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