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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Вулвс», «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «МЮ» примет «Пэлас», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»

Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Вулвс», «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «МЮ» примет «Пэлас», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»

Также в субботу «Арсенал» встретится на выезде с «Борнмутом», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» будет противостоять «Тоттенхэму».

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