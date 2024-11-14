Россия в ООН избрана в Комитет по программе и координации

Россия избрана в Комитет по программе и координации ООН — основной вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи и Экономического и социального совета, ответственный за вопросы планирования, составления программ и координации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии