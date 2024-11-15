Профессор Малинен заявил, что Путин послал жесткий сигнал Западу

Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме стало резким сигналом для Запада, отметил профессор Хельсинкского университета и геополитический аналитик Туомас Малинен в социальной сети Х*.
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