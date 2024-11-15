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Профессор Малинен заявил, что Путин послал жесткий сигнал Западу

Профессор Малинен заявил, что Путин послал жесткий сигнал Западу

Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме стало резким сигналом для Запада, отметил профессор Хельсинкского университета и геополитический аналитик Туомас Малинен в социальной сети Х*.

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