Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Владимир Путин: «Шелковый путь» прочно вошел в календарь престижных международных автогонок»

Ралли-рейд завершился 15 июля, российский «КАМАЗ» проиграл «МАЗу» из Беларуси в зачете грузовиков. «Отмечу, что эти соревнования прочно вошли в календарь престижных международных автогонок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх