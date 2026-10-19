В Петербурге жена отсудила у мужа почти 700 тысяч рублей за переводы любовнице. Мужчина почти два года содержал другую женщину за счёт семейного бюджета.
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