© Пресс-служба FIASТоржественное открытие выставочной экспозиции «Самбо — национальное достояние России», организованной Международной федерацией самбо (FIAS) совместно с Музеем истории самбо, состоялось в Световом зале Московского вокзала Санкт-Петербурга.
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