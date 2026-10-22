В рамках проекта «Чистое небо» в Москве под землю убрали свыше 1,4 тысячи километров проводов. Как сообщил Сергей Собянин, более 60 километров воздушных линий перенесли в 2026 году при благоустройстве улиц, магистралей, набережных и общественных пространств.
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