Политика как он...
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Политика как она есть

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Орбан: Запад мстит Путину за сорванные планы

Орбан: Запад мстит Путину за сорванные планы

Запад пытается отомстить российскому лидеру Владимиру Путину за то, что он не допустил использования России в интересах американских и европейских инвесторов.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Виктор Орбан прав, но только зачем нам вновь дружить с Европой? Жизнь показала, что у нас есть всё для полной самостоятельности в развитии своей экономики в интересах России. Это им нужны наши ресурсы, а надо ли нам их разбазаривать, может поберечь для себя? Они же не вечны. Умный хозяин всегда смотрит вперёд на несколько поколений.
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ У европейцев был шанс наладить нормальное взаимовыгодное сотрудничество с Россией, но , хотели или нет, они продемонстрировали свою полную зависимость от политики, проводимой США, и от того неспособность решать что-либо самостоятельно, а сейчас они, мягко говоря, из-за этого в тупике... Россия идёт своей дорогой - ей нет смысла оглядываться назад.
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15 час.
Владимир Соловьев
ОРБАН ЕЩЁ ТОТ ЛИЦЕМЕР. У ЗАПАДА БЫЛ ПЛАН &quot;АНАКОНДЫ&quot; УДУШЕНИЯ РОССИИ ИЗ ВНЕ И ЕЁ ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ. БИЗНЕС - ДЕЛО ВТОРОЕ. ЕВРОПА БЫЛО ТАРАНОМ, АМЕРИКА - ВООРУЖЁННЫМ АРСЕНАЛОМ!
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13 час.
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