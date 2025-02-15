Орбан: Запад мстит Путину за сорванные планы

Гарибян Сусанна

Виктор Орбан прав, но только зачем нам вновь дружить с Европой? Жизнь показала, что у нас есть всё для полной самостоятельности в развитии своей экономики в интересах России. Это им нужны наши ресурсы, а надо ли нам их разбазаривать, может поберечь для себя? Они же не вечны. Умный хозяин всегда смотрит вперёд на несколько поколений.