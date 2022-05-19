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Советы по выращиванию капусты для начинающих дачников

Советы по выращиванию капусты для начинающих дачников

Капуста — один из самых простых овощей для прохладной погоды, который вы можете выращивать. И нет ничего вкуснее свежей капусты: хрустящей, сладкой и красивой в красных и зеленых тонах.

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