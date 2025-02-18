Названы 5 причин, по которым Украина и ЕС отсутствуют на переговорах: Вопли не помогут

Политолог Марков назвал Зеленского и ЕС идеологическими врагами Путина и Трампа. Но это не единственная причина, по которой Украина не участвует в диалоге в Эр-РиядеБуквально около часа назад в Эр-Рияде стартовали переговоры, в которых от России участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.