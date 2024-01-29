Заворотнюк поучаствует? Олеся Железняк сделала заявление о продолжении «Моей прекрасной няни»

Когда в прошлом году публике подарили новых «Папиных дочек» и продолжение истории Букиных из сериала «Счастливы вместе», невольно возник вопрос: сможем ли мы увидеть «Мою прекрасную няню» в новых сериях, которая раньше прекрасно конкурировала с вышеупомянутыми работами? Для того, чтобы выяснить все наверняка, пресса решила пообщаться с участниками «Прекрасной няни» и спросила обо всем Олесю Железняк — исполнительницу роли Гали из истории про няню Вику.