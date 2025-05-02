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Смоленская Газета

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Городской репродуктор

Городской репродуктор

В публикациях рубрики «Архивы нашей победы» мы рассказываем об экспонатах музея Смоленщина в годы Великой Отечественной войны, прошедших через горнило войны, и о людях, которые ценой своей жизни сохранили для потомков культурное наследие Смоленщины.

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