Фестиваль "Неделя современного писателя" прошел в библиотеках Уссурийска

В ноябре библиотеки Уссурийска присоединились к фестивалю "Неделя современного писателя" (16+). Его организатором выступает петербургская Межрайонная централизованная библиотечная система им.
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