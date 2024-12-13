Видео: в Петербург поставят четыре трамвая новой модели «Поларис»

Первые два отправят в декабре, оставшиеся – в январе Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) победил в конкурсе Петербурга на поставку четырёх низкопольных двухсторонних трамваев модели «Поларис», рассказал Rollingstock гендиректор Роман Новиков.
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