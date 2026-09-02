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Газета.ру

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Захарова заявила о "любви" к уехавшим экспертам, говорящим, о чем думает Путин

Захарова заявила о "любви" к уехавшим экспертам, говорящим, о чем думает Путин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «обожает» экспертов, которые, сидя за границей, рассуждают о мыслях президента России Владимира Путина.

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