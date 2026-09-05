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Регионы России

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Сестры Уильямс уступили в первом круге парного разряда US Open

Сестры Уильямс уступили в первом круге парного разряда US Open

Для Майи Джоинт это уже второе поражение Серены Уильямс в сезоне — первый раз они проигрывали в одиночном разряде на турнире в Уимблдоне.

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