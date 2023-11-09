Парламент Финляндии поддержал упрощение процедуры конфискации домов россиян

Депутаты парламента Финляндии посчитали правильным предложение упростить процедуру конфискации недвижимости граждан России, сообщает телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на результаты проведенного опроса.
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