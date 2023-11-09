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Парламент Финляндии поддержал упрощение процедуры конфискации домов россиян

Парламент Финляндии поддержал упрощение процедуры конфискации домов россиян

Депутаты парламента Финляндии посчитали правильным предложение упростить процедуру конфискации недвижимости граждан России, сообщает телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на результаты проведенного опроса.

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