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Закон и Порядок

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Прорыв информационной блокады

Прорыв информационной блокады

Андрей Соколов Интервью Путина американскому журналисту вызвало бурную реакцию во всем мире    В центре самого пристального внимания всего мира продолжает оставаться интервью, которое президент России Владимир Путин дал в четверг в Кремле популярному американскому журналисту Такеру Карлсону.

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