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Царьград

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"Мы слишком хорошо помним": Почему Польше опасна антироссийская Германия

"Мы слишком хорошо помним": Почему Польше опасна антироссийская Германия

Польше опасна антироссийская Германия. Слова премьера Дональда Туска, выступившего против поддержки "Альтернативы для Германии", расшифровал Радослав Сикорский.

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Andrey B-V

То, что "великая Германия" несоизмеримо большая угроза для Польши, чем мнимая "Российская угроза" это факт. После нашей Победы над Германским фашизмом в Великой Отечественной и освобождении Восточной Европы часть территорий, считавшихся немецкими, отошли в том числе и Польше! У России предъяв лошадиных на польские территории нет, а вот немчура периодически взбадривается идеями о "восстановлении великой Германии". Для поляков немцы всегда были и всегда будут "друзьями № 1". Еще в правление свое в Германии Адик Шикельгрубер (в миру - Гитлер) считал поляков одной из "сорных наций" и на территории оккупированной немчурой Польши было исключительно генера-губернаторство безо всякого упоминания Польши, а поляки подлежали истреблению и вымиранию. Или поляки это забыли? Ни чего им Мерц напомнит!