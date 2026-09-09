Польше опасна антироссийская Германия. Слова премьера Дональда Туска, выступившего против поддержки "Альтернативы для Германии", расшифровал Радослав Сикорский.
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То, что "великая Германия" несоизмеримо большая угроза для Польши, чем мнимая "Российская угроза" это факт. После нашей Победы над Германским фашизмом в Великой Отечественной и освобождении Восточной Европы часть территорий, считавшихся немецкими, отошли в том числе и Польше! У России предъяв лошадиных на польские территории нет, а вот немчура периодически взбадривается идеями о "восстановлении великой Германии". Для поляков немцы всегда были и всегда будут "друзьями № 1". Еще в правление свое в Германии Адик Шикельгрубер (в миру - Гитлер) считал поляков одной из "сорных наций" и на территории оккупированной немчурой Польши было исключительно генера-губернаторство безо всякого упоминания Польши, а поляки подлежали истреблению и вымиранию. Или поляки это забыли? Ни чего им Мерц напомнит!
Ну точно, гиена и есть. Посмотрите на мурло этого пшека. Все никак не могут смириться, что они в европе никто и звать никак.