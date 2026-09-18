Эксперт Киселев рассказал, что украинцы сообщают о местонахождении военных объектов ВСУВоенный эксперт Виталий Киселев рсссказал о том, как граждане Украины помогают русским военным.
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Все повторяется, хохлы остаются хохлами не смотря на то, что УкРуина цэ Еуропа. Всопминаем классиков, того же Гоголя, его "Тараса Бульбу". Из 3-х хохлов один точно предатель, Тарас, его сыновья Остап и Андрий, всего три хохла, Андрий - предатель. Идем далее, "товарищ" Мазепа, замечательный человек, но он был бы еще замечательней, если бы болтался на рее (капитан Смоллет, "Остров сокровищ"). А в советское время была такая притча - Что такое один хохол? Это яичница с салом! Что такое два хохла? Это целый партизанский отряд! Что такое три хохла? Это партизанский отряд с предателем! Так, что ни чего нового и необычного, из трех хохлов один обязательно продаст остальных и без разницы кому. А тут и гадать не надо кому продавать - русским, так как они побеждают.