Священник объяснил, почему в Великий пост нельзя венчаться

Великий пост — время глубокого покаяния, воздержания и саморефлексии для каждого верующего. Это период, когда не только тело очищается через ограничение в пище, но и душа стремится к духовному возрождению.
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