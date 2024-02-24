«Старик Хоттабыч», «Чучело» и другие: 8-летняя актриса Алиса Руденко составила топ-5 лучших фильмов для детей

Советская и голливудская классика и современная сказка: звезда сериалов «Морозко» и «Ухожу красиво» назвала любимое кино для семейного просмотра Современные дети растут так быстро и так много времени проводят в интернете, что их вкусы меняются каждый день.
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