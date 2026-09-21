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Мировое обозрение

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Ещё одна британская деревня захотела стать 51-м штатом США из-за мигрантов

Ещё одна британская деревня захотела стать 51-м штатом США из-за мигрантов

Жители деревни Барнем в графстве Саффолк всерьёз обсуждают проведение символического референдума о выходе из состава Великобритании.

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