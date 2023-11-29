В Иванове достроили три проблемных многоквартирных дома

Скоро 432 ивановских дольщика получат ключи от квартир в трёх достроенных домах.В Иванове завершили строительство трёх многоквартирных домов по программе восстановления прав участников долевого строительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии