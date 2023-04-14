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Скончался отец режиссера Константина Богомолова в возрасте 86 лет

Скончался отец режиссера Константина Богомолова в возрасте 86 лет

Советский и российский киновед и кинокритик Юрий Богомолов ушел из жизни. Ему было 86 лет. Трагической новостью поделился его сын, режиссер Константин Богомолов.

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