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Телеведущая Екатерина Стриженова публично поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Телеведущая Екатерина Стриженова публично поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Звезда Первого канала Екатерина Стриженова публично поздравила мужа с годовщиной свадьбы. Актриса призналась режиссеру Александру Стриженову в любви и показала в соцсетях видео, как он вручал ей цветы после спектакля.

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