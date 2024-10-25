Телеведущая Екатерина Стриженова публично поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Звезда Первого канала Екатерина Стриженова публично поздравила мужа с годовщиной свадьбы. Актриса призналась режиссеру Александру Стриженову в любви и показала в соцсетях видео, как он вручал ей цветы после спектакля.
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