Мигрантов с детства учат ненавидеть русских. Мы не вмешиваемся: "А вдруг обидятся"

SI

Sergey Ivanov

Наша российская, а потом и советская власть всегда делали политику за счет русского народа. Есть все- таки что- то генетическое в русском народе. Это вот обожание и преклонение пред любой властью. Это обожествление правителя. Вот почему русский народ- идеальный материал для самых диких социальных экспериментов. Так было при царизме. Потом- то же самое повторилось при социализме. Русофобия Ленина и его презрение к русскому этносу хорошо известны. Его в какой- то степени извиняет только то, что он строил государство наднациональное, в котором определяющую роль играют не национальные отношения, а отношения классовые. Сейчас вся эта ненависть к русскому народу прекрасно сохранилась в новой, буржуазной власти. А вот классовый подход исчез начисто (что вполне понятно)! Нынешняя власть боится самого слова «русский», заменив его на диковинное словечко «русскоязычный». Для нашей власти лучше мусульманский мигрант, чем русский. И вот это отношение власти к своему народу больше всего подкашивает демографию русских и его национальное самосознание. А в результате мы получили не народ, а народное стадо, которое весьма даже удобно власти: Стадо можно погнать в любую угодную власти сторону. Перед стадом не надо отчитываться. Стаду не надо что- то доказывать или в чем- то убеждать. Наконец, стадо можно стричь! Что власть и делает, как только ее политика начинает пробуксовывать, а экспортные доходы- падать. Нет на планете Земля другого такого народа, столь идеально приспособленного для социальных экспериментов! Одно только плохо: Власть так долго эксплуатировала эту генетическую особенность русских, что подорвала сам генетический базис! И самое смешное то, что сейчас, пытаясь выйти из демографических проблем и компенсировать нехватку трудовых ресурсов, власть идет самым примитивным и самым дешевым для нее путем: Закачивает в страну толпы диких азиатских мигрантов. Какое- то время власть продержится. Но потом, когда накопится критическая масса мусульманских фанатичных мигрантов- они возьмутся за оружие! И власть получит, уже не где- то на Украине, а у себя дома гражданскую войну, которая и обрушит Россию и российскую государственность. И история России вернется к своим истокам: К Московскому княжеству. Вот только второго Ивана Грозного на политическом горизонте не просматривается. Так что Сибирь обратно присоединять будет некому.