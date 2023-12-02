3 поделки из ватных дисков

Воспитатель Ня и Кафа научат вас делать простые и креативные поделки! 123RF/legion-media.ru Вы когда-нибудь пробовали мастерить с помощью ватных дисков? Круглая форма и мягкая текстура делают их интересным материалом для рукоделия.
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