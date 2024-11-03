Олег Царёв: Украина и Россия проводят секретные переговоры о возможных уступках, включая взаимную защиту от ударов по энергетическим объектам и другие вопросы, такие как обмен пленными, возвращение де

Украина и Россия проводят секретные переговоры о возможных уступках, включая взаимную защиту от ударов по энергетическим объектам и другие вопросы, такие как обмен пленными, возвращение детей и зерновая сделка.
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